Песков: Не Байдену решать, кому находиться у власти в России
Российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ, сообщил Reuters официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Завершая свое европейское турне, глава Белого дома выступил в Варшаве с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины. В ней звучали многочисленные обвинения в адрес Москвы и руководства России в связи со специальной военной операцией.
Также Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником».
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