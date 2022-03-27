Песков: Не Байдену решать, кому находиться у власти в России

Российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ, сообщил Reuters официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Завершая свое европейское турне, глава Белого дома выступил в Варшаве с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины. В ней звучали многочисленные обвинения в адрес Москвы и руководства России в связи со специальной военной операцией.

Также Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником».


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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