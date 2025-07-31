СМИ: Харрис не исключила возможности баллотироваться в Белый дом

Бывший вице-президент США Камала Харрис может в будущем баллотироваться на пост президента страны. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

«Она не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом», - отмечается в материале.

Ранее Харрис объявила, что не станет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Отказ от участия в этих выборах позволит политику претендовать на пост президента в 2028 году. По данным исследования фирмы Echelon Insights, если бы праймериз Демократической партии 2028-го прошли сейчас, Харрис поддержали бы 26% опрошенных.

В марте Белый дом лишил Камалу Харрис доступа к секретной информации, указав, что это «более не отвечает национальным интересам», напоминает Ura.ru.

