ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при ударе Израиля
В результате удара Израиля по больнице Насер в городе Ханюнис скончался член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум, сообщается в заявлении движения.
Он был убит в результате удара, который пришелся по медицинскому учреждению, где проходил лечение Бархум.
Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США ведут непрямые переговоры с палестинским движением ХАМАС, в ходе которых обсуждается возможность остановить некоторые атаки Израиля по сектору Газа и завершить конфликт в анклаве путем диалога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru