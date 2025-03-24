ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при ударе Израиля

В результате удара Израиля по больнице Насер в городе Ханюнис скончался член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум, сообщается в заявлении движения.

В ХАМАС отказались пойти на компромисс с Израилем по сектору Газа

Он был убит в результате удара, который пришелся по медицинскому учреждению, где проходил лечение Бархум.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США ведут непрямые переговоры с палестинским движением ХАМАС, в ходе которых обсуждается возможность остановить некоторые атаки Израиля по сектору Газа и завершить конфликт в анклаве путем диалога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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