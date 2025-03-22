Уиткофф рассказал о переговорах США с ХАМАС
США ведут непрямые переговоры с палестинским движением ХАМАС, в ходе которых обсуждается возможность остановить некоторые атаки Израиля по сектору Газа и завершить конфликт в анклаве путем диалога. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Как отметил политик, в Вашингтоне могут согласиться на сохранение присутствия ХАМАС в Газе. Однако, по словам Уиткоффа, неприемлемо, чтобы движение «оставалось до скончания века» в анклаве и управляло им.
«Для нас приемлемо следующее: им необходимо произвести демилитаризацию, и тогда, возможно, они смогут там... находиться, быть вовлеченными политически», - подчеркнул спецпосланник.
По его словам, переговоры с палестинским движением ведут через Катар.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и вернуть тела убитых, пригрозив тяжелыми последствиями, если требование не будет выполнено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru