Уиткофф рассказал о переговорах США с ХАМАС

США ведут непрямые переговоры с палестинским движением ХАМАС, в ходе которых обсуждается возможность остановить некоторые атаки Израиля по сектору Газа и завершить конфликт в анклаве путем диалога. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Как отметил политик, в Вашингтоне могут согласиться на сохранение присутствия ХАМАС в Газе. Однако, по словам Уиткоффа, неприемлемо, чтобы движение «оставалось до скончания века» в анклаве и управляло им.

«Для нас приемлемо следующее: им необходимо произвести демилитаризацию, и тогда, возможно, они смогут там... находиться, быть вовлеченными политически», - подчеркнул спецпосланник.

По его словам, переговоры с палестинским движением ведут через Катар.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и вернуть тела убитых, пригрозив тяжелыми последствиями, если требование не будет выполнено.

