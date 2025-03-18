В ХАМАС отказались пойти на компромисс с Израилем по сектору Газа
Палестинское движение ХАМАС не будет идти на компромисс в переговорах с Израилем по сектору Газа. Об этом заявил член политического руководства организации в Ливане Бассам Халяф.
«ХАМАС не пойдет на компромисс в том, что касается наших условий, мы были привержены соглашению о прекращении огня в секторе Газа», - отметил политик в беседе с РИА Новости.
Халяф подчеркнул, что Израиль «является тем, кто нарушил» соглашение.
По словам члена политруководства, ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление израильским силам, у движения «нет другого выбора, кроме как сопротивляться».
Ранее армия Израиля возобновила авиаудары по сектору Газа из-за отказа ХАМАС принять план США по продлению прекращения огня и освобождению заложников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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