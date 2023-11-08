ХАМАС: в секторе Газа уничтожено 136 единиц военной техники Израиля

О потерях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказал представитель палестинского движения Абу Убайда.

По его словам, 136 единиц военной техники было полностью или частично уничтожено. Речь идет о тех единицах, которые вошли в сектор Газа с начала наземной операции израильских сил, уточнил Убайда.

Пресс-служба ЦАХАЛ 27 октября объявила о расширении масштабов наземных маневров в секторе Газа. В командовании вооруженных сил страны заявили, что в настоящее время бои идут уже в центре города Газа.

По данным ХАМАС, Армия обороны Израиля сбросила на палестинский анклав более 35 тысяч тонн взрывчатки. Жертвами стали более 10 тысяч жителей, отмечает «Радиоточка НСН».

