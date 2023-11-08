Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС

По данным агентства, сообщество вместе с региональными партнерами пытается не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы работаем совместно в том числе над санкциями и другими мерами, чтобы не допустить получения ХАМАС средств», — говорится в заявлении G7.

Между тем бывший премьер-министр Израиля, экс-глава генштаба Эхуд Барак заявил, что у Тель-Авива есть всего несколько недель на уничтожение ХАМАС в секторе Газа. По мнению политика, общественное мнение в западных странах склоняется против бомбардировок израильских сил в анклаве, а сочувствие других государств после нападения радикалов «начинает таять», пишет «Свободная пресса».

