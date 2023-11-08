Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС
Страны Группы семи намерены вводить санкции против палестинского движения ХАМАС, чтобы лишить радикалов возможного финансирования. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел государств G7, передает ANSA.
По данным агентства, сообщество вместе с региональными партнерами пытается не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы работаем совместно в том числе над санкциями и другими мерами, чтобы не допустить получения ХАМАС средств», — говорится в заявлении G7.
Между тем бывший премьер-министр Израиля, экс-глава генштаба Эхуд Барак заявил, что у Тель-Авива есть всего несколько недель на уничтожение ХАМАС в секторе Газа. По мнению политика, общественное мнение в западных странах склоняется против бомбардировок израильских сил в анклаве, а сочувствие других государств после нападения радикалов «начинает таять», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне увидят сериал Богомолова «Кеша должен умереть» в первый день зимы
- Лавров: ЕС потерял 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
- Страны G7 захотели ввести санкции против ХАМАС
- Заболеваемость туберкулёзом в РФ упала до исторического минимума
- Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на Олимпиаде
- Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве
- Шойгу: Россия и Китай не создают военный блок
- СМИ: Продажи электроники в кредит в России выросли на 70-80% за год
- СМИ: В 2035 году доля электрокаров на российском рынке достигнет 25%
- Опубликован список российских и украинских артистов, погибших в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru