ХАМАС: Теракт в Иерусалиме устроили представители «Аль-Кассам»

В ХАМАС заявили, что устроившие теракт в Иерусалиме были представителями военного крыла движения - бригад «Аль-Кассам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

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Представители палестинской организации назвали расстрел граждан на остановке пригорода Иерусалима «диверсионной операцией в оккупированном Иерусалиме», уточняет агентство.

По данным ХАМАС, в результате атаки погибли три человека.

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