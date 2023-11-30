ХАМАС: Теракт в Иерусалиме устроили представители «Аль-Кассам»
30 ноября 202314:45
В ХАМАС заявили, что устроившие теракт в Иерусалиме были представителями военного крыла движения - бригад «Аль-Кассам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
Представители палестинской организации назвали расстрел граждан на остановке пригорода Иерусалима «диверсионной операцией в оккупированном Иерусалиме», уточняет агентство.
По данным ХАМАС, в результате атаки погибли три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru