ХАМАС рассматривает освобождение заложников в обмен на топливо
Радикальное палестинское движение ХАМАС может освободить гражданских заложников в обмен на поставки топлива. Об этом сообщило издание Haaretz.
Отмечается, что боевики могут отпустить заложников в ближайшее время. Движение еще не приняло окончательного решения, пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 октября сообщила, что ХАМАС удерживает в заложниках 222 человека. В Иерусалиме заявляли, что могут отменить наземную операцию всекторе Газа, если боевики отпустят заложников и сдадутся.
В интервью телеканалу Sky News президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что вторгшиеся на территорию страны боевики ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия, передает «Радиоточка НСН».
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