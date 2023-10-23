ХАМАС рассматривает освобождение заложников в обмен на топливо

Отмечается, что боевики могут отпустить заложников в ближайшее время. Движение еще не приняло окончательного решения, пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 октября сообщила, что ХАМАС удерживает в заложниках 222 человека. В Иерусалиме заявляли, что могут отменить наземную операцию всекторе Газа, если боевики отпустят заложников и сдадутся.

В интервью телеканалу Sky News президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что вторгшиеся на территорию страны боевики ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия, передает «Радиоточка НСН».

