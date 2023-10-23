«Дипломаты работают»: Песков ответил на вопрос о российских заложниках у ХАМАС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в зоне палестино-израильского конфликта ситуация не позволяет говорить о какой-то детальной информации о попавших в заложники к ХАМАС россиянах, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что «дипломаты предпринимают все необходимые усилия».

Осуществляются определённые контакты, наши дипломаты работают... предпринимают все необходимые усилия», - сказал представитель Кремля.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 222 заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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