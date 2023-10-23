«Дипломаты работают»: Песков ответил на вопрос о российских заложниках у ХАМАС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в зоне палестино-израильского конфликта ситуация не позволяет говорить о какой-то детальной информации о попавших в заложники к ХАМАС россиянах, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что «дипломаты предпринимают все необходимые усилия».
Осуществляются определённые контакты, наши дипломаты работают... предпринимают все необходимые усилия», - сказал представитель Кремля.
Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 222 заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что американоцентричного миропорядка больше не будет
- Экономист Калугин: Россияне не откажутся от импортных товаров из-за роста цен
- «Дипломаты работают»: Песков ответил на вопрос о российских заложниках у ХАМАС
- Финансист назвал основные причины укрепления рубля
- В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector
- Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от коронавируса
- СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди
- Al Jazeera: В Газе в результате израильских ударов разрушена мечеть
- Отдел ГО и ЧС: В доме в волгоградском Котельникове взорвался газ
- Евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru