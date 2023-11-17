ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников
Израиль заявил, что радикальное исламистское движение ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
По его словам, каких-либо переговоров о судьбе заложников в секторе Газа в настоящее время не ведется, информации об их состоянии также нет, передает ТАСС.
Ранее сегодня военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело заложницы у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Тело 65-летней Йехудит Вайсс находилось в строении, примыкающем к больнице, уточнила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Израильские военные нашли в здании автоматы Калашникова и противотанковые гранатометы.
ЦАХАЛ 1 ноября уточнял, что в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Ранее сообщалось, что среди них может быть до шести россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru