ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников

Ранее сегодня военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело заложницы у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Тело 65-летней Йехудит Вайсс находилось в строении, примыкающем к больнице, уточнила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. Израильские военные нашли в здании автоматы Калашникова и противотанковые гранатометы.

ЦАХАЛ 1 ноября уточнял, что в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Ранее сообщалось, что среди них может быть до шести россиян.



