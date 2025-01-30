«Хамас» отпустил еще семь заложников
Семеро заложников, находившихся в плену у палестинских боевиков группировки «Хамаса», переданы представителям Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале. Там уточнили, что среди освобожденных — двое израильтян и пятеро иностранцев.
Сейчас все бывшие заложники отправлены в Израиль, где пройдут первичное медицинское обследование.
9 января Израиль и «Хамас» приступили к реализации трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас», согласно условиям договора, должен постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава.
СМИ ранее сообщали, что живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru