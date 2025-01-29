Израилю передали список заложников, которых освободят 30 января
Радикальное палестинское движение ХАМАС передало Израилю список заложников, которых планируется освободить 30 января. Об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В сообщении говорится, что все подробности об освобождаемых лицах будут раскрыты после уведомления их семей.
Ранее ХАМАС, в рамках сделки по прекращению огня, освободило четырёх израильских заложниц-военнослужащих, которые были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нахаль-Оз.
В обмен Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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