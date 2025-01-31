ХАМАС освободит еще троих заложников в субботу
Палестинское движение ХАМАС освободит еще трех израильских заложников. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель военного крыла организации «Бригады Кассама» Абу Убейда.
В рамках сделки по обмену заключенными между движением и Израилем будут освобождены Офер Кальдерон, Кит Сигел, Ярден Бибас. Как ожидается, ХАМАС отпустит удерживаемых в субботу, 1 февраля.
Накануне семь заложников, находившихся в плену у группировки, были переданы представителям Красного Креста. При этом планировалось, что Израиль отпустит из тюрем 110 палестинских заключенных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru