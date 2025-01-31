ХАМАС освободит еще троих заложников в субботу

В рамках сделки по обмену заключенными между движением и Израилем будут освобождены Офер Кальдерон, Кит Сигел, Ярден Бибас. Как ожидается, ХАМАС отпустит удерживаемых в субботу, 1 февраля.

Накануне семь заложников, находившихся в плену у группировки, были переданы представителям Красного Креста. При этом планировалось, что Израиль отпустит из тюрем 110 палестинских заключенных.

