ХАМАС освободит еще троих заложников в субботу

Палестинское движение ХАМАС освободит еще трех израильских заложников. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель военного крыла организации «Бригады Кассама» Абу Убейда.

СМИ: Живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю

В рамках сделки по обмену заключенными между движением и Израилем будут освобождены Офер Кальдерон, Кит Сигел, Ярден Бибас. Как ожидается, ХАМАС отпустит удерживаемых в субботу, 1 февраля.

Накануне семь заложников, находившихся в плену у группировки, были переданы представителям Красного Креста. При этом планировалось, что Израиль отпустит из тюрем 110 палестинских заключенных.

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