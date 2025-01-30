ХАМАС: Израиль освободит из тюрем 110 палестинских заключенных

Группа из 110 палестинских заключенных будет освобождена из тюрем Израиля в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Об этом заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.

До этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Исаэлем Кацем распорядились заморозить освобождение палестинских заключенных из тюрем, пока не будет гарантирован безопасный выход из Газы израильских заложников в будущем.

В сообщении офиса говорится, что после обсуждения этого вопроса с посредниками было принято решение об освобождении палестинских заключенных в 17:00.

Ранее сообщалось, что семеро заложников, находившихся в плену у ХАМАС, были переданы представителям Красного Креста. Среди освобожденных – двое израильтян и пятеро иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

