Участник «Уральских пельменей» рассказал об отношении к уехавшим из РФ артистам
7 апреля 202518:44
Участник популярного юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что его друзья «по большей части» остались в России.
В интервью РИА Новости он указал, что не поддерживает связь с уехавшими из страны артистами.
«Только наблюдаю по соцсетям перипетии», - отметил Рожков.
Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что юмористическое шоу не будут переименовывать ни в «хачапури», ни в «бульмени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru