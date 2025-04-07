Участник «Уральских пельменей» рассказал об отношении к уехавшим из РФ артистам

Участник популярного юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что его друзья «по большей части» остались в России.

Участник «Уральских пельменей» рассказал о номерах, не попадающих в эфир

В интервью РИА Новости он указал, что не поддерживает связь с уехавшими из страны артистами.

«Только наблюдаю по соцсетям перипетии», - отметил Рожков.

Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что юмористическое шоу не будут переименовывать ни в «хачапури», ни в «бульмени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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