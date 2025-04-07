Участник «Уральских пельменей» рассказал об отношении к уехавшим из РФ артистам

В интервью РИА Новости он указал, что не поддерживает связь с уехавшими из страны артистами.

«Только наблюдаю по соцсетям перипетии», - отметил Рожков.

Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что юмористическое шоу не будут переименовывать ни в «хачапури», ни в «бульмени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».