В России уменьшилось производство водки и коньяка

Уточняется, что за январь-март текущего года в России произвели 32,5 млн дал алкоголя против 44,3 млн дал за аналогичный период прошлого года. Снижение составило 26,6%.

В частности, водки было выпущено на 22,7% меньше, а коньяка — на 25%. Производство прочих ликеро-водочных изделий упало на 9,2%, а ликерных вин - на 15,7%.

Отмечается, что рост производства зафиксирован лишь в категории тихих и игристых вин.

Ранее Казахстан занял первое место по объёму импорта российской водки. Республика нарастила закупки на 4% - 32 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

