Al Arabiya: На юге Газы введут пятичасовой режим прекращения огня

Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня со своей стороны для юга сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев

Ожидается, что перемирие начнется в 09:00 и продлится в течение пяти часов. По данным СМИ, меры необходимы для того, чтобы иностранцы покинули анклав, и в Газу могли направить гуманитарную помощь.

Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей севера Газы эвакуироваться в южную часть анклава, военные дали 24 часа на перемещение 1,1 млн человек, напоминает телеканал «360». По данным израильской стороны, к вечеру 15 октября из города Газа на юг эвакуировались более 600 тысяч палестинцев, указывает РЕН ТВ.

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