Al Arabiya: На юге Газы введут пятичасовой режим прекращения огня

Ожидается, что перемирие начнется в 09:00 и продлится в течение пяти часов. По данным СМИ, меры необходимы для того, чтобы иностранцы покинули анклав, и в Газу могли направить гуманитарную помощь.

Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей севера Газы эвакуироваться в южную часть анклава, военные дали 24 часа на перемещение 1,1 млн человек, напоминает телеканал «360». По данным израильской стороны, к вечеру 15 октября из города Газа на юг эвакуировались более 600 тысяч палестинцев, указывает РЕН ТВ.

