Al Arabiya: На юге Газы введут пятичасовой режим прекращения огня
Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня со своей стороны для юга сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Ожидается, что перемирие начнется в 09:00 и продлится в течение пяти часов. По данным СМИ, меры необходимы для того, чтобы иностранцы покинули анклав, и в Газу могли направить гуманитарную помощь.
Ранее Армия обороны Израиля призвала жителей севера Газы эвакуироваться в южную часть анклава, военные дали 24 часа на перемещение 1,1 млн человек, напоминает телеканал «360». По данным израильской стороны, к вечеру 15 октября из города Газа на юг эвакуировались более 600 тысяч палестинцев, указывает РЕН ТВ.
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- Al Arabiya: На юге Газы введут пятичасовой режим прекращения огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru