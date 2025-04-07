МВД предупредило о росте мошенничества через фейковые лотереи
В МВД предупредили граждан о мошеннической схеме, связанной с фейковыми лотереями и розыгрышами. По данным управления по противодействию киберпреступлениям, преступники активно используют спам-рассылки для обмана граждан.
Как пояснили в ведомстве, мошенники обычно предлагают потенциальным жертвам ярко оформленные «лотереи» с гарантированным выигрышем крупной суммы денег, после чего требуют оплатить различные сборы для получения приза.
Специалисты МВД отметили, что безопасными могут считаться только те лотереи, которые проводятся известными брендами или уполномоченными государственными органами. Они подчеркнули, что с 2014 года на территории России запрещено проведение любых лотерей, кроме организуемых федеральными структурами, такими как Министерство спорта.
В министерстве добавили, что участие в легальных лотереях возможно исключительно через официальные билеты, условия которых должны быть четко прописаны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru