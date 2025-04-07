МВД предупредило о росте мошенничества через фейковые лотереи

В МВД предупредили граждан о мошеннической схеме, связанной с фейковыми лотереями и розыгрышами. По данным управления по противодействию киберпреступлениям, преступники активно используют спам-рассылки для обмана граждан.

Как пояснили в ведомстве, мошенники обычно предлагают потенциальным жертвам ярко оформленные «лотереи» с гарантированным выигрышем крупной суммы денег, после чего требуют оплатить различные сборы для получения приза.

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Специалисты МВД отметили, что безопасными могут считаться только те лотереи, которые проводятся известными брендами или уполномоченными государственными органами. Они подчеркнули, что с 2014 года на территории России запрещено проведение любых лотерей, кроме организуемых федеральными структурами, такими как Министерство спорта.

В министерстве добавили, что участие в легальных лотереях возможно исключительно через официальные билеты, условия которых должны быть четко прописаны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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