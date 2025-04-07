МВД предупредило о росте мошенничества через фейковые лотереи

В МВД предупредили граждан о мошеннической схеме, связанной с фейковыми лотереями и розыгрышами. По данным управления по противодействию киберпреступлениям, преступники активно используют спам-рассылки для обмана граждан.

Как пояснили в ведомстве, мошенники обычно предлагают потенциальным жертвам ярко оформленные «лотереи» с гарантированным выигрышем крупной суммы денег, после чего требуют оплатить различные сборы для получения приза.