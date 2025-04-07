Лещенко: Овечкин - лидер мирового хоккея

По словам певца, и в СССР, и в России, было много выдающихся игроков, например, Вячеслав Фетисов и Власлав Третьяк, однако Овечкин «превзошёл все результаты».

«Саша Овечкин — флагман нашей спортивной жизни... Пусть он ещё сотню шайб забьёт, чтобы уже на века», - заключил артист.

Ранее Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках» и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. В честь этого события лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил специальную версию хита «18 мне уже», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

