Лещенко: Овечкин - лидер мирового хоккея
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является легендой и лидером мирового хоккея. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
По словам певца, и в СССР, и в России, было много выдающихся игроков, например, Вячеслав Фетисов и Власлав Третьяк, однако Овечкин «превзошёл все результаты».
«Саша Овечкин — флагман нашей спортивной жизни... Пусть он ещё сотню шайб забьёт, чтобы уже на века», - заключил артист.
Ранее Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках» и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. В честь этого события лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил специальную версию хита «18 мне уже», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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