Разведка ФРГ опровергла причастность России к нападению в Мангейме
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) опровергла утверждения телеканала ZDF о возможной причастности России к теракту в Мангейме, назвав использованные в расследовании данные Google Trends недостоверными. Об этом сообщил представитель ведомства агентству Reuters.
Эксперт подчеркнул, что алгоритмы Google Trends могут создавать «артефакты» при малом объеме данных, а также не учитывают использование VPN, что делает выводы о связи с Россией необоснованными. Аналогичные корреляции, по его словам, можно найти и для других стран.
Ранее ZDF выпустил материал, в котором заявлялось, что поисковые запросы с территории РФ, включая «террористический акт в Мангейме» и имя пострадавшего Михаэля Штюрценбергера, могли указывать на причастность России к нападению.
31 мая 2023 года в Мангейме афганец Сулейман Атаи совершил нападение с ножом, ранив шестерых человек, включая правого активиста Штюрценбергера. Полицейский Рувен Л. позднее скончался от полученных травм, передает «Радиоточка НСН».
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