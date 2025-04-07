Разведка ФРГ опровергла причастность России к нападению в Мангейме

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) опровергла утверждения телеканала ZDF о возможной причастности России к теракту в Мангейме, назвав использованные в расследовании данные Google Trends недостоверными. Об этом сообщил представитель ведомства агентству Reuters.

Эксперт подчеркнул, что алгоритмы Google Trends могут создавать «артефакты» при малом объеме данных, а также не учитывают использование VPN, что делает выводы о связи с Россией необоснованными. Аналогичные корреляции, по его словам, можно найти и для других стран.