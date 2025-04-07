Швеция отказалась поставить в США куриные яйца

Отмечается, что из-за эпидемии птичьего гриппа в США возник дефицит яиц, и американская сторона обратилась к шведам за помощью.

«Из-за приближающейся Пасхи этого не произойдёт... мы определенно хотим оставить шведские яйца в Швеции», — заявила менеджер Svenska Agg Мари Лённескуг Хогстадиус.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили продавцам, что рост цен на продукты в период повышенного спроса перед Пасхой недопустим, сообщает RT.

