Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
Швеция отказалась экспортировать в США куриные яйца. Об этом со ссылкой на отраслевую организацию Svenska Agg («Шведские яйца») сообщает радиостанция Sveriges Radio.
Отмечается, что из-за эпидемии птичьего гриппа в США возник дефицит яиц, и американская сторона обратилась к шведам за помощью.
«Из-за приближающейся Пасхи этого не произойдёт... мы определенно хотим оставить шведские яйца в Швеции», — заявила менеджер Svenska Agg Мари Лённескуг Хогстадиус.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили продавцам, что рост цен на продукты в период повышенного спроса перед Пасхой недопустим, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru