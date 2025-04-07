Адвокат Падалко рассказал о самочувствии актёра Ефремова

У заслуженного артиста РФ Михаила Ефоремова есть проблемы со здоровьем. Об этом РЕН ТВ заявил его адвокат Юрий Падалко.

Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

По его словам, у актёра «одышка, и он плохо ходит».

Также он отметил, что вопросы по транспортировке актёра из колонии решены.

«За Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», - заключил юрист.

Ранее Падалко заявил, что в колонии у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), поэтому после освобождения он займётся лечением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:АдвокатЗдоровьеОсвобождениеМихаил Ефремов

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