Адвокат Падалко рассказал о самочувствии актёра Ефремова
7 апреля 202518:51
У заслуженного артиста РФ Михаила Ефоремова есть проблемы со здоровьем. Об этом РЕН ТВ заявил его адвокат Юрий Падалко.
По его словам, у актёра «одышка, и он плохо ходит».
Также он отметил, что вопросы по транспортировке актёра из колонии решены.
«За Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», - заключил юрист.
Ранее Падалко заявил, что в колонии у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), поэтому после освобождения он займётся лечением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru