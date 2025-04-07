Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

В свою очередь Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля».

Президент США также заявил, что если власти КНР не выполнят это условие, то переговоры с Пекином по их запросу о встрече прекратят.

Американский лидер ранее сказал, что готов заключить сделку с Пекином только в случае, если будет устранен дефицит торгового баланса, который есть в США в двусторонних отношениях.







