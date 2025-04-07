Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50% с 9 апреля. По его словам, мера будет принята, если КНР не отменит ответные меры на тарифы.

Госсовет КНР в ответ на 34-процентные пошлины Трампа (с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%) ранее сообщил о введении дополнительных тарифов в размере 34% на все товары из США с 10 апреля.

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В свою очередь Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «если Китай до завтра не откажется от увеличения на 34% свыше продолжавшихся долго злоупотреблений, США введут дополнительные пошлины в отношении Китая на 50% c 9 апреля».

Президент США также заявил, что если власти КНР не выполнят это условие, то переговоры с Пекином по их запросу о встрече прекратят.

Американский лидер ранее сказал, что готов заключить сделку с Пекином только в случае, если будет устранен дефицит торгового баланса, который есть в США в двусторонних отношениях.



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ФОТО: Zuma / ТАСС
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