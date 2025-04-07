В Белгородской области беспилотники повредили дома, предприятие и машины

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников повреждены частные дома, производственный цех и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, удары дронов зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Шебекинском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль на автодороге между Зиборовкой и Муромом — у машины повреждены дверь и крыло.

ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении более 85 военных

В селе Головчино Грайворонского округа два дрона нанесли удары по жилому сектору. Один из них разбил стекла и повредил крышу автомобиля. Второй беспилотник детонировал рядом с частными домами — выбиты окна, поврежден забор и пострадали стеклянные конструкции еще одного дома и припаркованный автомобиль.

Кроме того, в поселке Красная Яруга беспилотник атаковал здание местного предприятия, в результате чего была повреждена кровля производственного цеха. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, отметил губернатор. На месте происшествий работают экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры