В Белгородской области беспилотники повредили дома, предприятие и машины

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников повреждены частные дома, производственный цех и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, удары дронов зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Шебекинском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль на автодороге между Зиборовкой и Муромом — у машины повреждены дверь и крыло.