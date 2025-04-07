Роскомнадзор требовал удалить канал «ВЧК-ОГПУ» из Telegram

Роскомнадзор направлял администрации мессенджера Telegram требование об удалении канала «ВЧК-ОГПУ» (организация, признанная в России иноагентом), а также его отдельных публикаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН уточнили, что причиной обращения стали сведения, которые регулятор посчитал недостоверными. В ведомстве добавили, что требования об удалении ресурса и его контента направлялись на основании решений уполномоченных органов и судебных постановлений. Причины окончательной блокировки канала РКН рекомендовало уточнять у администрации Telegram.

Миллионный канал «ВЧК-ОГПУ» удален из Telegram

Помимо этого, в Роскомнадзоре отметили, что заявка на включение канала в перечень популярных персональных страниц — с аудиторией более 10 тысяч пользователей — от администрации канала не поступала. В Роскомнадзоре также добавили, что по их требованию из Telegram было удалено свыше 373 тысяч публикаций и каналов.

В декабре Таганский суд Москвы оштрафовал одного из создателей канала Александра Шварева на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на публикациях, передает «Радиоточка НСН».

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