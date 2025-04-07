Роскомнадзор требовал удалить канал «ВЧК-ОГПУ» из Telegram

Роскомнадзор направлял администрации мессенджера Telegram требование об удалении канала «ВЧК-ОГПУ» (организация, признанная в России иноагентом), а также его отдельных публикаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН уточнили, что причиной обращения стали сведения, которые регулятор посчитал недостоверными. В ведомстве добавили, что требования об удалении ресурса и его контента направлялись на основании решений уполномоченных органов и судебных постановлений. Причины окончательной блокировки канала РКН рекомендовало уточнять у администрации Telegram.