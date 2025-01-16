ХАМАС: Израиль нанес удар по месту, где находится одна из израильских заложниц
Военные Израиля нанесли удар по месту, где содержалась одна из заложниц, включенных в список для обмена на первом этапе сделки о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда в своем Telegram-канале.
По его словам, после объявления о достижении соглашения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по месту содержания одной из заложниц, которая включена в список на обмен на первом этапе. Информации о состоянии заложницы Абу Убайда не привел.
Ранее Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, которые были согласованы с посредниками, а также попытках добиться уступок в последнюю минуту, передает «Радиоточка НСН».
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