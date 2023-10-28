ХАМАС готово отпустить восемь россиян, находящихся в заложниках

Российский МИД отправил палестинскому движению ХАМАС список россиян, которые могут быть в числе заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на члена политбюро и главу отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзука.

ХАМАС опроверг успех наземного наступления Израиля

По его словам, ХАМАС готово отпустить россиян.

Ранее ХАМАС отказалось освободить удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на предложение Израиля о прекращении огня, напоминает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЗаложникиСектор ГазаИзраильПалестинаХамас

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