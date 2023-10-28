ХАМАС готово отпустить восемь россиян, находящихся в заложниках

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Токаеву в связи с аварией на угольной шахте 32 человека погибли в крупном ДТП в Египте Илон Маск намерен превратить соцсеть X в сайт для знакомств В прокат в РФ вышла лента «По щучьему велению» Группа «Чайф» собрала «Симфонические версии» песен в альбом