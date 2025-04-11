МВД: Восемь человек освободили из рабства в Новокузнецке
Полиция освободила восемь человек, которых удерживали в рабстве в Новокузнецке.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, полицейские обнаружили запертое помещение в ходе поисков пропавшего 47-летнего мужчины. Все пленники оказались гражданами России в возрасте от 33 до 49 лет. Их принуждали собирать металл на свалках города, говорится в публикации. Уточняется, что, на данный момент, под подозрением находятся три местных жителя, сообщили в Росгвардии.
По словам Волк, злоумышленники удерживали минимум девятерых человек в период с 2012 по 2025 год. Она добавила, что одной из рабынь удалось сбежать и рассказать своим родственникам и знакомым о происшествии.
Ранее волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров сообщил, что цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и еще девятерых человек в поселке Ровно в Тульской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Восемь человек освободили из рабства в Новокузнецке
- Аксенов: Незначительные выбросы мазута не помешают турсезону в Крыму
- «Росатом» объявил о добыче первого урана с нового месторождения в Зауралье
- Чернышенко: Россию в 2024 году посетили 9,7 млн туристов из-за рубежа
- У храма в Лефортове во время отпевания рэпера Паши Техника началась давка
- В Тюмени два человека пострадали при столкновении скорой помощи и BMW
- ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов
- СМИ: Войска Франции планируют операции против России
- «Ни за что»: Лавров назвал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года
- ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru