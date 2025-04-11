МВД: Восемь человек освободили из рабства в Новокузнецке

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, полицейские обнаружили запертое помещение в ходе поисков пропавшего 47-летнего мужчины. Все пленники оказались гражданами России в возрасте от 33 до 49 лет. Их принуждали собирать металл на свалках города, говорится в публикации. Уточняется, что, на данный момент, под подозрением находятся три местных жителя, сообщили в Росгвардии.

По словам Волк, злоумышленники удерживали минимум девятерых человек в период с 2012 по 2025 год. Она добавила, что одной из рабынь удалось сбежать и рассказать своим родственникам и знакомым о происшествии.

Ранее волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров сообщил, что цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и еще девятерых человек в поселке Ровно в Тульской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

