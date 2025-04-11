Трамп отреагировал на решение Пекина сократить показ американских фильмов в КНР
11 апреля 202513:44
Президент США Дональд Трамп прокомментировал контрмеры Пекина против резкого повышения торговых пошлин Вашингтоном, сообщает Variety.
В Китае приняли решение сократить показы американских фильмов в стране. Глава Белого дома рассказал журналистам, что эта новость не сильно его взволновала.
«Я слышал вещи и похуже», - добавил президент США.
Ранее ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru