Трамп отреагировал на решение Пекина сократить показ американских фильмов в КНР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал контрмеры Пекина против резкого повышения торговых пошлин Вашингтоном, сообщает Variety.

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В Китае приняли решение сократить показы американских фильмов в стране. Глава Белого дома рассказал журналистам, что эта новость не сильно его взволновала.

«Я слышал вещи и похуже», - добавил президент США.

Ранее ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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