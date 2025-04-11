Раскрыты детали мюзикла «Вальс-бостон» по песням Розенбаума
Мюзикл «Вальс-бостон», основанный на песнях Александра Розенбаума, позволит зрителям почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону начала XX века, где бок о бок существовали интеллигенция и криминал, сообщили в «Яндекс Афише».
Премьера состоится 6 сентября в Московском театре эстрады, в создании мюзикла принимал участие Розенбаум, а режиссером и сценаристом выступил Михаил Миронов, ранее поставивший мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».
«Мы постарались поговорить о самых важных вещах и создать по-настоящему захватывающий и глубокий мир», — отметил Миронов.
Билеты стали доступны на Яндекс Афише с 11 апреля.
Основатель и продюсер компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв ранее рассказал НСН, что мюзикл «Последняя сказка» - это оригинальный российский проект, который также претендует на экранизацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru