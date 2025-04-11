Раскрыты детали мюзикла «Вальс-бостон» по песням Розенбаума

Мюзикл «Вальс-бостон», основанный на песнях Александра Розенбаума, позволит зрителям почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону начала XX века, где бок о бок существовали интеллигенция и криминал, сообщили в «Яндекс Афише».

Премьера состоится 6 сентября в Московском театре эстрады, в создании мюзикла принимал участие Розенбаум, а режиссером и сценаристом выступил Михаил Миронов, ранее поставивший мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».

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«Мы постарались поговорить о самых важных вещах и создать по-настоящему захватывающий и глубокий мир», — отметил Миронов.

Билеты стали доступны на Яндекс Афише с 11 апреля.

Основатель и продюсер компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв ранее рассказал НСН, что мюзикл «Последняя сказка» - это оригинальный российский проект, который также претендует на экранизацию.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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