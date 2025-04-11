Раскрыты детали мюзикла «Вальс-бостон» по песням Розенбаума

Мюзикл «Вальс-бостон», основанный на песнях Александра Розенбаума, позволит зрителям почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону начала XX века, где бок о бок существовали интеллигенция и криминал, сообщили в «Яндекс Афише».

Премьера состоится 6 сентября в Московском театре эстрады, в создании мюзикла принимал участие Розенбаум, а режиссером и сценаристом выступил Михаил Миронов, ранее поставивший мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».