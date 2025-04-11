СМИ: Легенде «Ромы» Тотти угрожают расправой из-за поездки в Москву
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти получил сотни сообщений с угрозами после того, как посетил Москву, пишут итальянские СМИ.
Футболист прилетал в столицу, чтобы посетить ежегодную церемонию «Премии РБ–2025». После участия в мероприятии Тотти дал интервью каналу «Матч ТВ» в прямом эфире. Сам футболист заявлял перед визитом изданию ANSA, что он не политик или дипломат и запланировал поездку в Россию, чтобы продвигать спортивные ценности.
Тотти был игроком «Ромы» с 1992 по 2017 год и выступал за сборную с 1998 по 2007 год. В 2018 году футболист уже приезжал в Россию, чтобы посетить чемпионат мира по футболу.
Ранее Александр Мостовой заявил НСН, что он не верит, что в ближайшее время кто-то допустит российские команды к участию в еврокубках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru