Depeche Mode анонсировали новый концертный фильм
Британская группа Depeche Mode анонсировала новый концертный фильм. Как пишет New Musical Express (NME), новая полнометражная работа получит название «M».
Задуман новый фильм был мексиканским актёром, режиссёром и сценаристом Фернандо Фриасом. Грядущая работа, которая выйдет в кинотеатрах в конце 2025 года, «отправит зрителей в глубокое музыкальное путешествие».
На данный момент известно, что лента будет включать видео, снятое во время концертов Depeche Mode в Мехико в рамках тура «Memento Mori», когда в течение трёх дней их шоу посетили почти 200 тысяч фанатов.
«С помощью творческой линзы Фриаса кинематографический опыт сплетёт кадры с аншлаговых концертов, чтобы исследовать параллели между темами последнего альбома и глубокой связью со смертью и смертностью в мексиканской культуре», - говорится в анонсе.
Ранее фронтмен Depeche Mode Дэйв Гаан заявил, что группа пока не планирует работать в студии и выпускать новые песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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