Depeche Mode анонсировали новый концертный фильм

Задуман новый фильм был мексиканским актёром, режиссёром и сценаристом Фернандо Фриасом. Грядущая работа, которая выйдет в кинотеатрах в конце 2025 года, «отправит зрителей в глубокое музыкальное путешествие».

На данный момент известно, что лента будет включать видео, снятое во время концертов Depeche Mode в Мехико в рамках тура «Memento Mori», когда в течение трёх дней их шоу посетили почти 200 тысяч фанатов.

«С помощью творческой линзы Фриаса кинематографический опыт сплетёт кадры с аншлаговых концертов, чтобы исследовать параллели между темами последнего альбома и глубокой связью со смертью и смертностью в мексиканской культуре», - говорится в анонсе.

Ранее фронтмен Depeche Mode Дэйв Гаан заявил, что группа пока не планирует работать в студии и выпускать новые песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

