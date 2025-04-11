Великобритания выделит £450 млн на военную помощь Украине
Великобритания выделит Украине ещё один пакет военной помощи в размере 450 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Соединенного Королевства.
В ведомстве уточнили, что средства будут направлены, в том числе, «на ремонт и обслуживание техники и оборудования», которые были предоставлены Украине ранее.
«Пакет также включает... финансирование радиолокационных систем, противотанковых мин и сотен тысяч беспилотников... с использованием средств от Великобритании и Норвегии», - говорится в сообщении.
В британском Минобороны также добавили, что 350 млн фунтов из указанной суммы были ранее заложены в пакет военной помощи Украине в размере 4,5 млрд фунтов.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в 2025 году Евросоюз обязался выделить Киеву военную помощь на сумму 23 млрд евро, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru