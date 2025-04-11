На Ставрополье задержали грабителя, пять лет жившего в землянке

На Ставрополье в Минераловодском районе правоохранители задержали 60-летнего мужчину по подозрению в 62 эпизодах краж, грабеже, хищении оружия и боеприпасов из домовладений на территории четырех районов.

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, задержанный более пяти лет жил в землянке, которую вырыл в 2020 году, в период пандемии, в одной из лесополос вдали.