На Ставрополье задержали грабителя, пять лет жившего в землянке

На Ставрополье в Минераловодском районе правоохранители задержали 60-летнего мужчину по подозрению в 62 эпизодах краж, грабеже, хищении оружия и боеприпасов из домовладений на территории четырех районов.

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, задержанный более пяти лет жил в землянке, которую вырыл в 2020 году, в период пандемии, в одной из лесополос вдали.

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По данным полиции, мужчина похищал деньги, продукты питания, строительные инструменты и прочее имущество из домов в близлежащих населенных пунктов.

В одном из них он украл гладкоствольное ружье. Полиция обнаружила похитителя при помощи беспилотника с тепловизором. В его землянке полицейские обнаружили часть похищенного, в том числе оружие и боеприпасы.

МВД ранее пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств трех пенсионерок в Воронежской области.


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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:КражаСтавропольский Край

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