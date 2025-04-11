Стоимость золота установила новый рекорд в $3250

Утром в пятницу стоимость фьючерса на драгметалл с поставкой в июне достигала 3 240,2 доллара за тройскую унцию. В 13:16 мск был зафиксирован новый максимум - 3 252,61 доллара (+2,36%).

Также подорожал майский фьючерс на серебро. Его цена прибавила 2,27% и достигла 31,457 доллара за унцию.

Ранее Госдума приняла закон, который усиливает контроль над операциями с золотом и драгоценными металлами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

