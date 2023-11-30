ХАМАС готово обменять военных Израиля на палестинских заключенных
30 ноября 202306:01
Палестинское движение ХАМАС готово обменять всех пленных военных Израиля на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, сообщает AFP.
Об этом заявил глава отдела внешних связей движения в секторе Газа Басем Наим.
Ранее пожилую россиянку вместе с дочерью отпустили из плена ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российских бойцов наградили за уничтожение Leopard 1A
- ХАМАС готово обменять военных Израиля на палестинских заключенных
- СМИ: британский министр призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года
- В США умер экс-госсекретарь Генри Киссинджер
- В Саратове подросток избил одноклассника
- Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо от супруги
- Любимова: Нацпроект «Культура» планируется продлить до 2030 года
- Российский генерал подорвался на мине в зоне СВО
- Лепса на концерте в Луганске слушали стоя
- Байден перед спонсорами упомянул Трампа 28 раз
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru