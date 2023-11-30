ХАМАС готово обменять военных Израиля на палестинских заключенных

Палестинское движение ХАМАС готово обменять всех пленных военных Израиля на всех оставшихся на территории еврейского государства палестинских заключенных, сообщает AFP.

МИД: В список для обмена Израиля и ХАМАС включили дочь гражданина РФ

Об этом заявил глава отдела внешних связей движения в секторе Газа Басем Наим.

Ранее пожилую россиянку вместе с дочерью отпустили из плена ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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