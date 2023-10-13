«Хамас»: атака на Израиль готовилась с 2022 года

Палестинское движение «Хамас» начало готовиться к атаке на Израиль в 2022 году, сообщает Haaretz со ссылкой на представителя военного крыла группировки Абу Обейду.

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По его словам, «Хамас» скрывал это и избегал конфронтации между палестинскими группировками и Израилем, что помогло «создать иллюзию нейтралитета» и «держать врага в неведении о предстоящей операции». Отмечается, что «Хамас» сумел тайно завербовать 4,5 тыс. боевиков.

Обейду указал, что если Израиль пойдет на наземную операцию, то будут предприняты «новые меры, которые приведут к значительным потерям для противника».

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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