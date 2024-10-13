СМИ: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus
Украинский президент Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования, сообщает Bild.
Глава государства просил разрешить наносить удары вглубь российской территории, для чего, в том числе нужны ракеты Taurus. Кроме того, президент выступал за ускоренный прием страны в Североатлантический альянс.
Берлин оставил без внимания эти призывы Зеленского. Шольц не отказал категоричным образом, однако положительный ответ не дал. Как указал военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, украинский лидер не продвинулся с двумя главными требованиями своего «плана победы».
Ранее Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» озвучил ключевой пункт своего «плана победы», которым является приглашение Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru