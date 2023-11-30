Гуманитарное перемирие в Газе продлили на день

Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлено на один день. Об этом сообщает МИД Катара в соцсети X.

Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа

«Представитель МИД Маджид аль-Ансари объявил о достижении израильской и палестинской сторонами соглашения о продлении гуманитарного перемирия ... еще на один день», — указано в заявлении.

Ранее о продлении перемирия в секторе Газа объявило палестинское движение ХАМАС. Израиль подтвердил принятие этих мер после получения нового списка заложников из 10 женщин и детей, которых планируется освободить.

Между тем израильский министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что страна выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, поскольку их прекращение вызовет раскол в израильском правительстве, пишет Ura.ru.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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