Гуманитарное перемирие в Газе продлили на день

«Представитель МИД Маджид аль-Ансари объявил о достижении израильской и палестинской сторонами соглашения о продлении гуманитарного перемирия ... еще на один день», — указано в заявлении.

Ранее о продлении перемирия в секторе Газа объявило палестинское движение ХАМАС. Израиль подтвердил принятие этих мер после получения нового списка заложников из 10 женщин и детей, которых планируется освободить.

Между тем израильский министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что страна выступает за продолжение военных действий против ХАМАС, поскольку их прекращение вызовет раскол в израильском правительстве, пишет Ura.ru.

