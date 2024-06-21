Над Мелитополем сбили украинские ракеты

Система противовоздушной обороны РФ сбила ракеты Вооруженных сил Украины в небе над Мелитополем в Запорожской области, сообщила администрация города.

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Это произошло около 22:00. Всего система ПВО сбила четыре ракеты. В мэрии отметили, что городу ничего не угрожает.

Ранее ракета ВСУ попала в крышу дома в Донецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУРакеты

Горячие новости

Все новости

партнеры