Над Мелитополем сбили украинские ракеты
21 июня 202400:01
Система противовоздушной обороны РФ сбила ракеты Вооруженных сил Украины в небе над Мелитополем в Запорожской области, сообщила администрация города.
Это произошло около 22:00. Всего система ПВО сбила четыре ракеты. В мэрии отметили, что городу ничего не угрожает.
Ранее ракета ВСУ попала в крышу дома в Донецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru