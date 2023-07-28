Губернатор Ростовской области оценил работу систем ПВО в регионе

По его словам, по Ростовской области было нанесено несколько ударов, при этом система ПВО срабатывала, и вражеские ракеты падали, не причиняя никакого ущерба. Голубев добавил, что работа по обеспечению безопасности региона ведется постоянно.

Губернатор подчеркнул, что власти региона сотрудничают с полицией, ФСБ и прочими ведомствами для поддержания порядка.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

