Губернатор Ростовской области оценил работу систем ПВО в регионе

Система ПВО в Ростовской области работает в штатном режиме. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, сообщило агентство РИА Новости.

Беспилотник пытался атаковать Москву

По его словам, по Ростовской области было нанесено несколько ударов, при этом система ПВО срабатывала, и вражеские ракеты падали, не причиняя никакого ущерба. Голубев добавил, что работа по обеспечению безопасности региона ведется постоянно.

Губернатор подчеркнул, что власти региона сотрудничают с полицией, ФСБ и прочими ведомствами для поддержания порядка.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПВОРостовская Область

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