Губернатор Ростовской области оценил работу систем ПВО в регионе
Система ПВО в Ростовской области работает в штатном режиме. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, по Ростовской области было нанесено несколько ударов, при этом система ПВО срабатывала, и вражеские ракеты падали, не причиняя никакого ущерба. Голубев добавил, что работа по обеспечению безопасности региона ведется постоянно.
Губернатор подчеркнул, что власти региона сотрудничают с полицией, ФСБ и прочими ведомствами для поддержания порядка.
Ранее Минобороны России сообщило о пресечении атаки украинского беспилотника в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru