Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Геленджику

По его словам, в результате инцидента получили повреждения гражданские объекты. Так, недостроенное здание попало под удар в селе Криница. Также в результате падения беспилотника на деревья начался пожар в хуторе Джанхот. Возгорание удалось потушить, отметил губернатор.

Кондратьев добавил, что удалось обойтись без пострадавших. На месте происшествия трудятся оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двенадцати украинских беспилотников самолетного типа над территориями четырех российских регионов.

