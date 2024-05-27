Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Геленджику
Войска ПВО подавили атаку беспилотников ВСУ по популярному курортному городу Геленджик. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, в результате инцидента получили повреждения гражданские объекты. Так, недостроенное здание попало под удар в селе Криница. Также в результате падения беспилотника на деревья начался пожар в хуторе Джанхот. Возгорание удалось потушить, отметил губернатор.
Кондратьев добавил, что удалось обойтись без пострадавших. На месте происшествия трудятся оперативные службы.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двенадцати украинских беспилотников самолетного типа над территориями четырех российских регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru