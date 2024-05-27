Минобороны: Над четырьмя регионами сбили 12 беспилотников ВСУ
Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ночью 27 мая военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БпЛА уничтожены над территорией Краснодарского края», — указали в Минобороны.
Кроме того, шесть украинских дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Севским и Брасовским районами сбили два дрона ВСУ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над четырьмя регионами сбили 12 беспилотников ВСУ
- СМИ: Продажи театральных билетов в России упали на 9-25%
- В Орловской области один человек погиб после удара дрона по АЗС
- В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профобразования
- Губернатор Брянской области: Уничтожены два украинских беспилотника
- В Лос-Анджелесе застрелен актер Джонни Уэктор
- В Коломбо нашли мертвым посла Франции в Шри-Ланке
- МВД России объявило в розыск двух украинских генералов
- СМИ: Более 35 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху
- СМИ: ЕС не может нарастить производство снарядов для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru