Минобороны: Над четырьмя регионами сбили 12 беспилотников ВСУ

Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.

В Орловской области один человек погиб после удара дрона по АЗС

По данным ведомства, ночью 27 мая военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БпЛА уничтожены над территорией Краснодарского края», — указали в Минобороны.

Кроме того, шесть украинских дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Севским и Брасовским районами сбили два дрона ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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