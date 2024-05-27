Минобороны: Над четырьмя регионами сбили 12 беспилотников ВСУ

По данным ведомства, ночью 27 мая военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БпЛА уничтожены над территорией Краснодарского края», — указали в Минобороны.

Кроме того, шесть украинских дронов уничтожили и перехватили над Орловской областью.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Севским и Брасовским районами сбили два дрона ВСУ, напоминает 360.ru.

