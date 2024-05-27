В Орловской области один человек погиб после удара дрона по АЗС

Беспилотник рухнул на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Как отметил губернатор, из-за атаки была повреждена часть фасада административного здания, пишет 360.ru. Для локализации и устранения последствий ЧП на место прибыли работники оперативных служб и администрации города, в момент их работы на территорию АЗС упал еще один дрон.

«По предварительным данным... погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали», — написал Клычков в Telegram-канале.

На месте находятся сотрудники оперативных и правоохранительных органов.

Ранее Клычков сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник на территории Орловской области, напоминает «Свободная пресса».

