В США заявили, что не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО

Принятие любой страны, включая Украину, в Североатлантический альянс — определенный процесс, и Вашингтон не планирует пытаться ускорить его, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Ее спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. «Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас американские власти сосредоточены на том, чтобы у Киева было все необходимое на поле боя.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно вооружений для начала контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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