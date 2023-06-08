В США заявили, что не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО

Ее спросили, намерен ли президент США ускорить процесс принятия Украины в НАТО. «Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому», — сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас американские власти сосредоточены на том, чтобы у Киева было все необходимое на поле боя.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно вооружений для начала контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

