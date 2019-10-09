Новый раунд грязной политической баталии. Зачем Пелоси пугает Трампа американским народом

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расценен как препятствование расследованию. Она отметила, что Белый дом пытается «сокрыть правду от американского народа» о злоупотреблении президентом властью. По словам Пелоси, это «еще одна незаконная попытка скрыть факты наглых попыток администрации Трампа оказать давление на иностранные державы, чтобы вмешаться в выборы 2020 года». Во вторник Белый дом в письме конгрессменам сообщил, что считает процесс импичмента Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании.

7 октября Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил в госизмене Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о начале процедуры импичмента против главы государства.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что в США сейчас идёт грязная политическая баталия за положение перед выборами президента в 2020 году.

«Конгрессмена Адама Шиффа обвиняет во лжи не только республиканская пресса, но и Washington Post, и The New York Times, которые всегда поддерживали демократов и были ярыми противниками Трампа. Они нашли в словах Шиффа уже как минимум четыре случая лжи. Сам Трамп использовал ненормативную лексику по отношению к сенатору Митту Ромни, республиканцу, который недолюбливает Трампа ещё с 2016 года, когда они были соперниками на выборах. Сейчас он единственный республиканец в Сенате, который будет поддерживать демократов в вопросе импичмента. Но это ничего не решит, так как, если проследить за арифметикой, нужно 19 таких перебежчиков в Сенате. Пока есть только один, а остальные стоят твёрдо. Это грязная политическая уже не игра, а баталия», — объяснил Лозанский.

Сам Дональд Трамп ранее назвал инициированную демократами в Конгрессе США процедуру импичмента госпереворотом.

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему согласен с президентом США.

«Трамп во многом прав: Демократическая партия хочет изменить ключевые позиции в системе американского управления под себя. Понимая невозможность победить Трампа политически, она старается победить его бюрократически, через изменение системы, процедуры и перераспределения власти в Соединенных Штатах. Это не государственный переворот в чистом виде, но это попытка изменения конституционного устройства США явочным порядком и без мнения граждан. Потому что согласно мнению граждан, там расклад для демократов очень сложный», — пояснил он.

При этом оба эксперта полагают, что у Трампа приличные шансы избежать отставки.

Отметим, Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа 25 сентября. Президент США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле он якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Байден считается одним из главных конкурентов Трампа на выборах 2020 года.

