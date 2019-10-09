Новый раунд грязной политической баталии. Зачем Пелоси пугает Трампа американским народом
Американисты пояснили НСН, что стоит за процедурой импичмента Трампа.
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расценен как препятствование расследованию. Она отметила, что Белый дом пытается «сокрыть правду от американского народа» о злоупотреблении президентом властью. По словам Пелоси, это «еще одна незаконная попытка скрыть факты наглых попыток администрации Трампа оказать давление на иностранные державы, чтобы вмешаться в выборы 2020 года». Во вторник Белый дом в письме конгрессменам сообщил, что считает процесс импичмента Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании.
7 октября Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил в госизмене Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о начале процедуры импичмента против главы государства.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что в США сейчас идёт грязная политическая баталия за положение перед выборами президента в 2020 году.
«Конгрессмена Адама Шиффа обвиняет во лжи не только республиканская пресса, но и Washington Post, и The New York Times, которые всегда поддерживали демократов и были ярыми противниками Трампа. Они нашли в словах Шиффа уже как минимум четыре случая лжи. Сам Трамп использовал ненормативную лексику по отношению к сенатору Митту Ромни, республиканцу, который недолюбливает Трампа ещё с 2016 года, когда они были соперниками на выборах. Сейчас он единственный республиканец в Сенате, который будет поддерживать демократов в вопросе импичмента. Но это ничего не решит, так как, если проследить за арифметикой, нужно 19 таких перебежчиков в Сенате. Пока есть только один, а остальные стоят твёрдо. Это грязная политическая уже не игра, а баталия», — объяснил Лозанский.
Сам Дональд Трамп ранее назвал инициированную демократами в Конгрессе США процедуру импичмента госпереворотом.
Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему согласен с президентом США.
«Трамп во многом прав: Демократическая партия хочет изменить ключевые позиции в системе американского управления под себя. Понимая невозможность победить Трампа политически, она старается победить его бюрократически, через изменение системы, процедуры и перераспределения власти в Соединенных Штатах. Это не государственный переворот в чистом виде, но это попытка изменения конституционного устройства США явочным порядком и без мнения граждан. Потому что согласно мнению граждан, там расклад для демократов очень сложный», — пояснил он.
При этом оба эксперта полагают, что у Трампа приличные шансы избежать отставки.
Отметим, Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа 25 сентября. Президент США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле он якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. Байден считается одним из главных конкурентов Трампа на выборах 2020 года.
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