Спикер конгресса США обвинила Белый дом в сокрытии правды о Трампе

9 октября 201907:26

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Белый дом в сокрытии правды от американского народа относительно злоупотреблений президента Дональда Трампа. Она предупредила, что дальнейшие попытки будут расценены как воспрепятствование следствию, сообщает RT.

Взаимные «импичменты» Трампа и Пелоси назвали грязной игрой

Ранее Белый дом отказался сотрудничать с демократами в рамках дела об импичменте в отношении Трампа, так как в этой процедуре нет какого-либо законного конституционного основания, отмечает РИА ФАН.

Тем временем Белый дом ищет юристов на стороне для консультаций в правовых вопросах из-за начала процедуры импичмента, пишут «Известия».

Отмечается, что одним из нанятых адвокатов стал экс-глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса Трей Гоуди.

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