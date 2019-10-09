Спикер конгресса США обвинила Белый дом в сокрытии правды о Трампе
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Белый дом в сокрытии правды от американского народа относительно злоупотреблений президента Дональда Трампа. Она предупредила, что дальнейшие попытки будут расценены как воспрепятствование следствию, сообщает RT.
Ранее Белый дом отказался сотрудничать с демократами в рамках дела об импичменте в отношении Трампа, так как в этой процедуре нет какого-либо законного конституционного основания, отмечает РИА ФАН.
Тем временем Белый дом ищет юристов на стороне для консультаций в правовых вопросах из-за начала процедуры импичмента, пишут «Известия».
Отмечается, что одним из нанятых адвокатов стал экс-глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса Трей Гоуди.
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