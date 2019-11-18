Грузинскую оппозицию заставили снять цепи с парламентских дверей

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН подчеркнул, что правоохранители действовали сегодня в центре Тбилиси в согласно закону, мягко разблокировав входы в парламент.

«Как бывший депутат парламента, дважды работавший в правительстве Грузии, я порицаю то, что правящая группировка "Грузинская мечта" до последнего обещала, что примет пропорциональную систему выборов, но в итоге не проголосовала за них. Многие возмутились, но больше самим фактом обмана. Воспользовались этим мгновенно нацисты Саакашвили, появились те лица, которые мы помним как сообщников Саакашвили и его режима. Они попытались получить политические дивиденды – организовали не мирное пикетирование, а насилие, возведя баррикады, заковывая цепями двери парламента. Пикетируй, стой. Но когда не пускают депутатов в парламент… Пусть попробовал бы кто-то преградить путь членам Конгресса США или Национального собрания Франции, разбираться с такими людьми уже не стали. И в Грузии государственный аппарат существует, у него есть воля соблюдать порядок – это надо приветствовать», - отметил Мамрадзе.

Оппозиция, напротив, убеждена, что разгоном акции протеста, Бидзина Иванишвили, которого называют фактическим хозяином Грузии, совершил политическое самоубийство. Об этом заявила лидер партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Как сообщает агентство «Регнум», лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили призвал президента Грузии принять меры в связи со сложившейся обстановкой. «Президент, вмешайся пока есть время, эта конституция обязывает тебя быть главой государства, это государство сегодня в опасности и под угрозой», — заявил Усупашвили.

Ранее НСН сообщила, что согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Оппозиция требует перехода уже в будущем году к пропорциональной схеме при нулевом избирательном барьере.

