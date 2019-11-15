Саакашвили не вернут в бунтующую Грузию даже глупости правящей группировки

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе считает, что правящая партия сможет переломить ситуацию в свою пользу.

«Сообщники Саакашвили пытаются использовать любую политическую глупость «Грузинской мечты». Мало кто в Грузии вообще понимает, в чём разница между двумя избирательными системами. Будет ли масштабная политическая дестабилизация? Приведёт ли это всё к досрочным выборам? Трудно сказать. Очень неумело порой действует правящая группировка, как и сам Бидзина Иванишвили, который, правда, подчёркивает, что он не политик (но при этом возглавляет правящую партию – казус!). Но всё равно существуют все шансы, что «Грузинская мечта» удержит власть, ситуация стабилизируется. Главное от «Мечты» требуется, что не было никакой новой глупости», - отметил эксперт.

«Единая национальное движение» и другие оппозиционеры, по мнению собеседника НСН, будут продолжать раскачивать обстановку в стране.

«Но, даже если будет дестабилизация, досрочные парламентские выборы – у Саакашвили шансов на победу нет. Его поддержка в Грузии не превышает 10%. Но очень велик отрицательный рейтинг. Он осуждён, находится в розыске. Конечно, он фантазирует, что пойдут благоприятные для него изменения, его будут сотни тысяч людей встречать в аэропорту, и его не только не арестуют, но он сам всех, кого хочет, арестует. Это быть никак не может!» - заключил глава грузинского Института стратегии и управления.

Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Оппозиция требует перехода уже в будущем году к пропорциональной схеме при нулевом избирательном барьере.

